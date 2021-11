Orange : Stéphane Richard égratigne l'Etat

(Boursier.com) — Stéphane Richard, le futur ex-patron d'Orange règle ses comptes, notamment avec l'Etat français. Dans un entretien accordé au 'Point', le PDG de l'opérateur télécoms, condamné dans 'l'affaire Tapie', revient sur plusieurs points, dont la consolidation du secteur, attendue de longue date, dans l'Hexagone : "nous sommes un des rares pays de notre taille dans lequel elle ne s'est pas produite. Si le rachat de Bouygues Telecom par Orange a échoué en 2016, c'est en grande partie à cause de l'État, qui a formulé des exigences déraisonnables". Et le dirigeant d'ajouter : "que Bouygues devienne actionnaire d'Orange a été vécu par certains comme une erreur politique. On ne peut pas me reprocher l'échec de ce projet".

Même son de cloche pour les tentatives avortées de grosse acquisition à l'étranger : "j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller voir l'État pour proposer des schémas de rapprochement, notamment avec Deutsche Telekom. Je me suis toujours heurté à un grand scepticisme. La crainte de l'éloignement du centre de décision, d'une forme de dilution de l'entreprise, a été plus forte que l'intérêt de participer à la création d'un grand groupe Européen".