Orange : Stéphane Richard condamné dans "l'affaire Tapie"

(Boursier.com) — Orange et Stéphane Richard attendaient le verdict avec fébrilité. Il vient de tomber. Le PDG d'Orange a été condamné à un an de prison avec sursis et 50.000 d'euros d'amende par la Cour d'appel de Paris pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire "Tapie".

Le dirigeant, qui niait toute infraction, était accusé de complicité d'escroquerie et de détournement de fonds publics dans le processus d'arbitrage à l'issue duquel le désormais défunt Bernard Tapie avait reçu quelque 400 millions d'euros en 2008. A l'époque, Stéphane Richard était le directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde, laquelle est désormais à la tête de la Banque centrale européenne. Lagarde fut condamnée en 2016 pour négligence dans cette affaire.

Le procureur avait requis une peine d'emprisonnement de trois ans, dont deux avec sursis, à l'encontre de Stéphane Richard pour son implication présumée dans le versement contesté effectué par l'Etat pour régler le litige entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Une amende de 100.000 euros avait aussi été demandée.

Selon trois sources proches du dossier citées par 'Reuters, Orange a convoqué un conseil d'administration pour discuter de la gouvernance du groupe dès aujourd'hui. Cette condamnation pourrait en effet précipiter la fin de la carrière de Stéphane Richard chez Orange, dont il a été nommé directeur général en 2010. Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a répété par le passé la position du gouvernement: les patrons des groupes publics doivent démissionner en cas de condamnation...

L'ancien fonctionnaire a plusieurs fois déclaré dans la presse qu'il ne s'accrocherait pas à son poste de PDG à l'issue de son mandat actuel de quatre ans, qui prend fin en mai 2022, mais qu'il souhaitait rester à la présidence d'Orange.

D'après les sources de l'agence, le conseil d'administration a déjà recruté le chasseur de tête Spencer Stuart pour que celui-ci commence à sonder de possibles successeurs à Stéphane Richard à la tête du groupe.