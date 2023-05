Orange : soutenu par un analyste

(Boursier.com) — Orange s'adjuge 1,7% à 11,50 euros ce lundi, alors que Morgan Stanley a ajusté le curseur sur l'opérateur télécoms de 14 à 15 euros avec un avis qui reste à 'surpondérer'. Le groupe a dégagé au premier trimestre un chiffre en hausse de 1,3% à 10,62 MdsE grâce à une croissance des services de détail (+2,8% ou 219 millions d'euros) alimentée notamment par les hausses tarifaires en Europe et le moteur Afrique et Moyen-Orient. L'EBITDAaL est ressorti à 2,590 MdsE, en progression de 0,5%, en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2023.

Stifel avait souligné que les résultats étaient marqués par un ralentissement en France, dû à une légère augmentation du taux de désabonnement. L'impact positif des hausses de prix devrait se matérialiser au cours des prochains trimestres, mais sera largement compensé par l'impact négatif des désabonnements, qui devrait s'estomper au T2... Autre point positif : le retail a renoué avec la croissance en Espagne et l'Afrique accélère encore après un second semestre 2022 bas.

Christel Heydemann, Directrice Générale d'Orange, a estimé que "la poursuite de la hausse du chiffre d'affaires et de l'EBITDAaL, ainsi que la baisse des eCapex par rapport au 1er trimestre 2022 sont en ligne avec nos objectifs pour 2023 et nous confortent dans notre ambition pour les années à venir".