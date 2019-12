Orange signe un partenariat avec ATC France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange et ATC France, filiale d'American Tower Corporation, leader de l'hébergement télécom, spécialisée dans la gestion et la commercialisation des infrastructures de réseau, ont conclu un accord portant sur le déploiement de 900 à 2.000 nouveaux sites situés majoritairement en zone rurale et sur les axes de transport sur la période 2020-2024.

La demande d'infrastructures de réseau mobile connaît une forte croissance, motivée par l'extension des engagements de couverture des opérateurs télécoms, encadrée par le New Deal en France, et par les besoins de densification de leur réseau.

La qualité de réseau mobile et la couverture sont des engagements forts d'Orange en France, engagements reconnus par l'Arcep qui a classé l'opérateur au premier rang pour la neuvième année consécutive. Orange dispose aujourd'hui de 25.000 sites radio mobile, dont 17.000 sur des infrastructures en propriété.

Orange et ATC France collaborent depuis 2012 dans le cadre des activités de déploiement et d'exploitation d'infrastructures de réseau mobile et renforcent ainsi leur partenariat. Cet accord permet à ATC France et Orange de mettre en commun leur savoir-faire au bénéfice de leurs clients et de l'amélioration de la couver ture réseau en France.

Ce contrat avec ATC France permettra à Orange de soutenir l'accélération du déploiement de son réseau mobile et de densifier sa couverture, tout en maintenant son savoir-faire dans la conception et la construction des infrastructures de réseau et, en conservant la puissance d'investissement nécessaire à moyen terme pour consolider son leadership sur l'ensemble du réseau.

Un contrat de prestations de services d'accueil signé entre Orange et ATC France sur 20 ans permettra à Orange de bénéficier de l'excellence des services de gestion et de commercialisation des infrastructures de réseau mobile d'ATC France et de s'assurer du maintien de la qualité de ses services sur l'ensemble du territoire.

ATC France héberge près de 5.500 contrats d'opérateurs sur son parc de sites en exploitation. Le renforcement de son partenariat avec Orange s'inscrit pleinement dans sa stratégie de développement de ses infrastructures auprès de tous ses clients au bénéfice de l'aménagement numérique sur l'ensemble du territoire.