Orange signe un contrat d'achat d'électricité renouvelable en France avec Boralex

Orange signe un contrat d'achat d'électricité renouvelable en France avec Boralex









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe et CEO d'Orange France et Nicolas Wolff, Vice-Président et Directeur Général Boralex, Europe, ont annoncé la signature d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable (Corporate Power Purchase Agreement - PPA). Ce Corporate PPA signé entre Orange France et Boralex est le premier contrat d'achat d'électricité renouvelable signé par Orange sur le territoire.

Boralex, pionnier des énergies renouvelables et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France fournira à Orange 67 GWh/an d'électricité renouvelable produite par les 26 éoliennes du parc d'Ally-Mercoeur (région Auvergne Rhône-Alpes). La mise en application de ce contrat, d'une durée de 5 ans, débutera le 1er janvier 2021. Le contrat couvrira l'ensemble de l'électricité produite par le parc éolien dont la puissance installée est de 39 MW.

Ce contrat illustre les ambitions d'Orange dans la maîtrise énergétique et environnementale de ses réseaux, dans un contexte où le volume de données transportées sur les réseaux ne cesse de croître.

Lors de la présentation de son plan stratégique 'Engage 2025', Orange a fait du défi climatique un axe d'engagement majeur et s'est fixé pour objectif d'anticiper de 10 ans les objectifs de la GSMA1 en étant net zéro carbone d'ici 2040, malgré l'augmentation des données sur les réseaux.

Cela passera par un recours accru aux énergies renouvelables, qui représenteront en 2025 plus de 50% de l'électricité consommée par le Groupe, mais aussi par un effort sans précédent d'efficacité énergétique. D'ici 2025, Orange renforcera son programme Green ITN pour réduire la consommation énergétique de ses réseaux, multipliera par 10 le nombre de véhicules électrifiés en France et s'appuiera davantage sur l'économie circulaire avec par exemple, des produits engagés dans une démarche d'éco-conception, des équipements réseaux de seconde main et davantage de terminaux d'occasion disponibles dans les boutiques.

Pour Boralex, ce contrat, le premier avec une entreprise du CAC40, est une étape significative dans le déploiement de son plan stratégique à horizon 2023 dans lequel la vente d'énergie verte auprès d'entreprises consommatrices d'électricité est un pilier majeur. Le contrat signé avec Orange permet au parc éolien d'Ally-Mercoeur d'entrer dans une nouvelle phase avec la sécurisation de la vente de son électricité à la fin de son contrat d'obligation d'achat prévue en décembre 2020. La signature de ce contrat illustre également la qualité de l'outil de production et la compétence industrielle de Boralex dans la maintenance de ses actifs qui permet d'allonger leur durée de vie au-delà des contrats d'obligation d'achat initiaux.

Pour Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe d'Orange et CEO d'Orange France : "Orange France s'est fixé une ambition forte dans le cadre de son plan stratégique Engage 2025 : atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et améliorer la performance énergétique de ses réseaux. Alors que les réseaux se sont révélés ces derniers mois indispensables dans notre quotidien personnel ou professionnel, je suis particulièrement fière de cet accord qui illustre notre engagement et confirme notre volonté d'être un des acteurs économiques précurseurs sur les PPA, contribuant ainsi à la transition énergétique de notre pays".