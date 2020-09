Orange : Schneider Electric teste la 5G dans son usine de Vaudreuil

Orange : Schneider Electric teste la 5G dans son usine de Vaudreuil









Crédit photo © Schneider Electric

(Boursier.com) — Schneider Electric et Orange annoncent le premier déploiement de 5G indoor dans le domaine industriel en France sur des fréquences expérimentales attribuées par l'Arcep dans le cadre d'un pilote.

Fonctionnel depuis le mois de mars, ce premier projet de co-innovation réalisé au sein de l'usine Schneider Electric du Vaudreuil (Eure), a pour objectif de tester les usages de la 5G dans un environnement industriel moderne afin de construire des solutions de connectivité fiables, évolutives et durables adaptées aux besoins de l'industrie du Futur.

Grâce à sa faible latence, ses très hauts débits, et à terme, au network slicing (découpage du réseau), la 5G constituera un levier de compétitivité pour les entreprises en apportant une amélioration sensible dans les procédés industriels et dans la façon de travailler, en particulier à travers la réalité mixte (augmentée ou virtuelle). Dans le milieu industriel plus particulièrement, la 5G sera un véritable atout pour synchroniser des masses importantes de données en temps réel, un apport considérable pour booster les performances, faciliter la téléprésence et assurer une meilleure efficience de production.

Ce déploiement de 5G expérimentale indoor a permis d'initier des tests sur deux cas d'usage : la réalité augmentée appliquée aux activités des techniciens de maintenance et la mise en place d'un robot de téléprésence pour les visites à distance.

Des équipements radio AirScale et coeur de réseau Nokia ont été utilisés ainsi que des fréquences expérimentales attribuées par l'Arcep. Cinq antennes 5G indoor ont été installées à l'intérieur de l'usine, couvrant ainsi près de 2.000 m2 au sein de l'espace de production avec des débits descendants au-delà du Gbit/s, sur une architecture réseau expérimentale permettant le traitement de la donnée en local sur le site du Vaudreuil, grâce aux technologies d'Edge Computing. Capitalisant sur son écosystème ouvert, Orange a notamment proposé à Schneider Electric d'utiliser le nouveau PC Entreprise 5G-ready de Dell (Latitude 9510). Il permet à Schneider Electric de tirer parti de sa puissance de calcul embarquée et ce, quelle que soit la localisation de l'utilisateur final.

Dans le cadre du premier cas d'usage testé, les équipes ont connecté en 5G des tablettes utilisant une application de réalité augmentée de Schneider Electric. Cette application sur mesure améliore l'efficacité opérationnelle grâce à la réalité augmentée, en permettant aux opérateurs de superposer les données en temps réel et les objets virtuels à une armoire, une machine ou l'usine tout entière. Ainsi, l'objectif avec la 5G est de tester les futures fonctionnalités en bénéficiant de temps de latence minimum et de débits maximum. Le second cas d'usage testé par Schneider Electric et Orange porte sur le pilotage en 5G d'un robot de téléprésence mobile de marque Axyn. A terme, et suite à une expérimentation probante, celui-ci permettra d'organiser les visites du site du Vaudreuil à distance.

De nouveaux tests pourront être réalisés avec des technologies à très fort potentiel comme l'Intelligence Artificielle et ou les futures évolutions hardware et software des équipements réseau.