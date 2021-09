Orange : sans plus ?

(Boursier.com) — Orange recule de 0,5% ce mercredi à 9,45 euros, alors que le broker Bernstein a entamé le suivi de l'opérateur avec une recommandation à 'performance de marché' et un objectif de cours de 10,80 euros. Le groupe a accusé une perte d'exploitation de 1,752 Milliard d'euros au premier semestre, alors que le groupe a passé une dépréciation d'actifs dans ses comptes de 3,7 Milliards d'euros liée à la situation en Espagne où l'opérateur télécoms a revu à la baisse ses perspectives à court terme. Le résultat net est tombé aussi dans le rouge, avec une perte semestrielle de 2,6 milliards d'euros.

Au T2, le chiffre d'affaires total du groupe a progressé de 2,6% à base comparable, à 10,55 milliards d'euros, aidé par les ventes d'équipements et les services IT et intégration.

La progression des revenus ressort à 1,5% sur un an au premier semestre. L'EBITDAaL a reculé de 0,4% au deuxième trimestre, à 3,27 milliards d'euros, avec un repli identique sur l'ensemble du premier semestre, à 5,84 MdsE.

Malgré les pertes accusées sur le premier semestre, Orange a confirmé ses perspectives pour 2021 avec un EBITDAaL "stable négatif", un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 milliards et 7,7 milliards d'euros et un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards...