Orange : sang neuf

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Orange, qui s'est réuni le 30 mars, a proposé sans surprise la nomination de Jacques Aschenbroich, comme nouvel administrateur du Groupe, et comme Président du Conseil à partir du 19 mai prochain.

La nomination de Jacques Aschenbroich comme administrateur sera soumise au vote de l'Assemblée générale des actionnaires du 19 mai prochain, à l'issue de laquelle le Conseil se réunira afin de l'élire le Président non-exécutif du Groupe.

Par ailleurs, le Conseil a pris deux autres décisions relatives à sa gouvernance. Tout d'abord, il propose la nomination comme nouvelle administratrice de Valerie Beaulieu-James, Directrice générale Sales & Marketing et membre du Comité exécutif du groupe Adecco. Elle remplacera Helle Kristoffersen qui quitte le Conseil après onze ans au cours desquels elle a participé à ses travaux avec une forte implication et elle a su apporter au Conseil tout au long de son mandat sa grande expertise aux dossiers étudiés, en particulier dans le domaine technologique.

Le Conseil a également décidé, sur proposition de Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange à partir du 4 avril 2022, de renouveler le mandat de Ramon Fernandez en qualité de Directeur général délégué, son mandat actuel prenant fin avec la dissociation des fonctions ce 4 avril. Il continuera ainsi à apporter son expertise et son expérience au Groupe.

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a revu son objectif de cours à la baisse, de 10 à 9 euros. Le groupe prévoit une croissance de 21% par an de ses FCF sur 2022-2023 (soit 500-600 ME), soit parmi les trois plus fortes hausses du secteur et après une quasi-décennie de baisse, grâce au plan de la direction actuelle, un cycle de possibles transactions créatrices de valeur et un nouveau cycle managérial avec l'arrivée de sang neuf à la direction...