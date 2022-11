Orange s'offre les sociétés suisses SCRT et Telsys

(Boursier.com) — Orange , via sa filiale de cybersécurité Orange Cyberdefense, a acquis 100% des sociétés suisses SCRT et Telsys. Ces deux sociétés soeurs ont leur siège commun à Morges près de Lausanne, et emploient environ 100 collaborateurs, experts en cybersécurité et services associés, répartis également sur les bureaux de Genève et Berne. Leader sur le marché suisse romand de la cybersécurité, SCRT accompagne depuis 20 ans ses clients en leur proposant un ensemble complet de services de cybersécurité comme des solutions de services managés, du consulting, d'ethical hacking ou de la remédiation en cas d'attaque. Telsys est davantage spécialisé dans la gestion de solutions IT. Le développement de sa filiale cybersécurité est une priorité pour Orange. Dans un marché en croissance de plus de 10% par an, la filiale a réalisé en 2021 une augmentation de chiffre d'affaires de 14% avec comme objectif d'atteindre un milliard d'euros en 2023. Cette acquisition accroit l'expertise d'Orange Cyberdefense en matière de connaissance de la menace cyber ainsi que la singularité de sa force de frappe en matière d'ethical hacking, avec plus de 200 professionnels dédiés à cette activité.

Après le rachat en 2019 de SecureLink et SecureData, Orange Cyberdefense poursuit sa stratégie tant organique qu'externe pour devenir le leader européen de la cybersécurité, grâce à son implantation dans 9 pays (France, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et maintenant la Suisse) et plus de 2700 experts au service de plus de 8500 clients. L'équipe de management existante et les structures de SCRT et Telsys conservent une autonomie locale pour accélérer leurs plans d'expansion, en particulier sur le territoire suisse-allemand, en synergie avec Orange Business Services déjà présent. En outre, en s'appuyant sur l'expertise et les ressources du groupe Orange, SCRT et Telsys vont étoffer leur catalogue de prestations pour offrir, par exemple, à leurs clients une plus large palette de services SOC en 24/7 ou encore une offre étendue de prestations et services managés. Les montants financiers du deal ne seront pas communiqués.