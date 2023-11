Orange : s'engage sur l'accès à la fibre à horizon 2025

(Boursier.com) — Orange et le Gouvernement Français ont trouvé un nouvel accord portant sur la généralisation de la fibre optique à horizon 2025. Cet accord inclut la proposition d'un nouvel engagement de déploiements d'Orange sur la zone AMII, c'est-à-dire les zones moins denses d'initiative privée du territoire.

L'accord sera prochainement soumis pour avis consultatif à l'Arcep, avant d'être définitivement accepté par le Gouvernement.

Sur le périmètre AMII, Orange renforce son rythme de déploiement et s'engage à rendre raccordables 1.120.000 logements supplémentaires à fin 2025. Des efforts supplémentaires seront réalisés dans les zones les moins fibrées de ce périmètre, où plus de 140.000 logements seront rendus raccordables en 2024.

Orange propose également de rendre raccordables à la demande, sous un délai de 6 mois, tous ses clients non éligibles à la fibre qui en feront la demande, et ce, jusqu'à la fermeture du réseau cuivre.

Orange fait ainsi évoluer le pilotage de ses déploiements sur la zone AMII via le raccordement à la demande qui vient compléter le déploiement industriel par plaque géographique. Cette proposition permettra d'atteindre la généralisation de la fibre optique en zone AMII à fin 2025.

Dans les Zones Très Denses, Orange s'engage à poursuivre les déploiements afin de rendre raccordables plus de 300.000 logements et entreprises d'ici 2025. Le Groupe mènera en 2024 une expérimentation de déploiements sur demande auprès de ses clients sur deux grandes villes de ce périmètre.

Enfin, Orange maintiendra une offre d'accès à la fibre optique à tarif social jusqu'au moins 2027. Rappelons que cette offre "Coup de Pouce" permet aux foyers aux plus faibles revenus -c'est-à-dire aux personnes ayant un quotient familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 700 euros et aux bénéficiaires de l'ASPA- de bénéficier d'une offre sans engagement comprenant un accès Internet/TV/ Téléphone fixe, un ordinateur portable reconditionné et un accompagnement au numérique.