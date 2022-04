Orange : rouge après la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Orange perd un peu de terrain (-0,6% à 11 euros) après un point trimestriel globalement conforme aux attentes du marché et la confirmation de sa guidance annuelle. L'opérateur télécoms vise toujours une croissance de son bénéfice opérationnel de base (EBITDAaL) entre 2,5% et 3% en 2022 et un cash-flow organique de ses activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros pour l'an prochain.

Goldman Sachs ('vendre') affirme que les résultats devraient rassurer les investisseurs après des mois de surperformance de l'action, même si la faiblesse dans les services de gros pourrait constituer un obstacle à la croissance à moyen terme. Les résultats mettent en évidence la poursuite d'une exécution solide en France. Néanmoins, le courtier note que les vents contraires dans les services de Wholesale domestiques pourraient peser sur la croissance et les rendements pour les années à venir, les clients se déplaçant vers des réseaux concurrents à mesure qu'ils passent à la fibre. Orange a néanmoins pu augmenter ses prix pour atténuer l'inflation des coûts, mais les résultats des négociations salariales en France au cours des prochains mois pourraient constituer un risque majeur, ajoute GS.

Bryan Garnier évoque des résultats "solides" avec tous les objectifs 2022 et 2023 confirmés, tirés par l'amélioration des tendances dans les services aux particuliers. L'entreprise prend des "mesures correctives" pour lutter contre l'inflation. En outre, si les revenus en Espagne sont ressortis inférieurs aux attentes, la situation ne représente pas une préoccupation majeure car Orange est en train d'acheter Masmovil. Enfin, Jefferies ('acheter') met en avant la bonne résistante dans les services de détail qui ont permis de compenser la faiblesse des services de gros en France et en Espagne.