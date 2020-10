Orange : résultats de l'offre de rachat partiel de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange S.A. annonce la signature de sa documentation d'émission d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 700.000.000 d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 8ème année (les Nouvelles Obligations) et portant intérêt à taux fixe de 1,750% par an jusqu'à la première date de remboursement ; et

les résultats de son offre de rachat (l'Offre de Rachat) visant une partie des trois souches de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée et portant intérêt à taux fixe réajustable en circulation : les obligations d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1er octobre 2021 (dont 500,001,000 d'euros sont toujours en circulation) (ISIN XS1115490523) (les Obligations 2021), les obligations d'un montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022 (ISIN XS1028597315) (les Obligations 2022) et les obligations d'un montant de 600 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 avril 2023 (ISIN XS1115502988) (les Obligations 2023 et, ensemble avec les Obligations 2021 et les Obligations 2022, les Obligations Existantes).

A l'issue de la période d'Offre de Rachat, la Société a le plaisir d'annoncer le prix et l'acceptation de l'Offre de Rachat comme suit :

s'agissant des Obligations 2021 :

le montant total du principal valablement apporté à l'offre s'élève à 381.627.000 euros ;

le montant d'acceptation pour les Obligations 2021 est de 381.627.000 euros ;

le prix de rachat des Obligations 2021 est de 104,047% ;

le montant nominal des Obligations 2021 en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat sera de 118.374.000 euros ;

s'agissant des Obligations 2022 :

le montant total du principal valablement apporté à l'offre s'élève à 222.898.000 livre sterling ;

le montant d'acceptation pour les Obligations 2022 est de 222.898.000 livre sterling ;

le prix de rachat des Obligations 2022 est de 105,978% ;

le montant nominal des Obligations 2022 en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat sera de 427.102.000 livre sterling ; et

s'agissant des Obligations 2023 :

le montant total du principal valablement apporté à l'offre s'élève à 218.400.000 livre sterling ;

le montant d'acceptation pour les Obligations 2023 est de 39.122.000 livre sterling ;

le facteur de réduction des Obligations 2023 est de 20.416% ;

le prix de rachat des Obligations 2023 est de 110,098% ;

le montant nominal des Obligations 2023 en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat sera de 560.878.000 livre sterling.

Le taux de change par rapport à l'équivalent en euros du montant nominal des Obligations 2022 et des Obligations 2023 acceptées au rachat est de 1,0994.

L'objectif de l'Offre de Rachat et l'émission des Nouvelles Obligations est entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides de la Société. Les fonds levés dans le cadre de l'émission des Nouvelles Obligations serviront au rachat partiel des Obligations Existantes. La taille totale du portefeuille de titres hybrides de la Société en circulation demeurera inchangée.

L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le numéro d'approbation no 20-509 le 13 octobre 2020 sur le prospectus relatif à l'émission des Nouvelles Obligations. Les Nouvelles Obligations seront émises le 15 octobre 2020. Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu pour le 15 octobre 2020.