Orange : résultats 2020 en ligne avec les objectifs

(Boursier.com) — Orange dévoile des comptes annuels en ligne avec ses objectifs révisés en juillet dernier. Des résultats également proches des attentes des analystes. L'opérateur télécoms a réalisé un EBITDAaL de 12,68 milliards d'euros, en repli organique de 1,4%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 0,3% (+0,1% en organique) à 42,27 MdsE. Le bénéfice net s'établit à 5,06 MdsE contre 3,22 MdsE un an plus tôt. Orange a bénéficié de la dynamique des services aux opérateurs grâce aux cofinancements du réseau fibre en France et des services convergents.

Le cash-flow organique des activités télécoms a repris sa croissance à 2,5 milliards d'euros (+149 ME) pour un objectif supérieur à 2,3 MdsE. Les eCAPEX Groupe sont en décroissance de -1,7% en 2020, sous l'effet notamment des cofinancements perçus, malgré l'accélération des déploiements dans les réseaux haut débit fixe et mobile.

Le ratio de dette nette s'établit à 1,83x au 31 décembre 2020. Hors effet du produit d'impôt de 2,2 milliards d'euros, il s'établirait à 2,00x, en ligne avec l'objectif annoncé d'un ratio autour de 2x à moyen terme.

Afin de sécuriser l'atteinte de ses objectifs, Orange a lancé au cours de l'année 2020 le programme d'efficacité opérationnelle Scale Up, réaffirmant l'engagement de réaliser des économies nettes d'un milliard d'euros sur le périmètre délimité de coûts indirects qui avait été défini. Fin 2020, une économie nette de près de 100 ME a été réalisée sur ce périmètre. Les économies augmenteront progressivement d'ici 2023 et porteront sur les charges de personnel et les frais généraux, les autres charges de réseau et charges informatiques, les charges immobilières, les dépenses de publicité et de promotion, les coûts de la relation client et les impôts et taxes d'exploitation.

Afin de tenir compte de l'allocation des 2,2 milliards d'euros reçus fin 2020 suite à la décision favorable du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien contentieux fiscal, le Groupe anticipe pour 2021 un EBITDAaL stable négatif (environ +1% avant allocation des fonds), un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 et 7,7 milliards d'euros (environ 7,3 milliards d'euros avant allocation des fonds), un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards d'euros (supérieur à 2,6 milliards d'euros avant allocation des fonds), un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms maintenu autour de 2x à moyen terme. Le Groupe confirme aussi son objectif de générer un Cash-Flow Organique compris entre 3,5 et 4 MdsE pour 2023.

Orange proposera un dividende 2020 de 0,70 euro par action plus 0,20 euro lié à la décision favorable du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien litige fiscal.