Orange : renouvelle son partenariat avec la FFF jusqu'en 2026

(Boursier.com) — Partenaire majeur de la Fédération Française de Football et des Equipes de France depuis 2018, Orange a renouvelé son partenariat pour 4 années supplémentaires lors du match France-Croatie du 13 juin 2022, au Stade de France.

Orange soutient depuis plus de 20 ans le football professionnel et amateur. Depuis 2019 via un module d'éducation au numérique créé en partenariat avec la FFF et l'ONG play International, Orange sensibilise les jeunes joueurs sur leurs droits et devoirs dans le monde réel et virtuel, devenant ainsi un acteur majeur de l'éducation numérique par le sport. Ce module, intégré au programme éducatif fédéral de la FFF, sensibilise les jeunes joueurs aux thématiques environnementales et sociétales ainsi qu'à la lutte contre le cyberharcèlement. Par ailleurs, d'ici fin 2022, 250 clubs amateurs auront bénéficié d'un soutien direct sous forme de dotations et de matériel.

Orange est également partenaire de l'élite du football Français, des équipes de France Masculine et Féminine mais aussi de trois clubs majeurs de la Ligue 1, le Paris Saint Germain, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Orange soutient l'Equipe de France Féminine de Football depuis mai 2018 et a à coeur de favoriser la visibilité médiatique des Bleues lors des grandes compétitions.

Noël Le Graët, Président de la Fédération Française de Football, commente : "Nous sommes ravis qu'Orange, grande entreprise française mondialement reconnue, prolonge son partenariat avec la FFF, au plus haut niveau du football français. Mais je tiens également à souligner les actions de fond que ce partenariat nous permet aussi d'engager au niveau du football amateur, ses deux millions de licenciés (es) et ses 14 .000 clubs amateurs, partout en France, à travers par exemple un programme éducatif au numérique".