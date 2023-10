Orange renforce son partenariat avec Cybermalveillance.gouv.fr

(Boursier.com) — Alors que près de 9 français sur 10 déclarent avoir été confrontés à une malveillance informatique, Orange et Cybermalveillance.gouv.fr renforcent leur partenariat, ce jeudi 19 octobre, à l'Orange Digital Center de Saint-Ouen.

Cette collaboration va s'opérer par des actions concrètes visant à sensibiliser et mieux protéger les publics face aux menaces en ligne. Ce partenariat permettra d'informer, sensibiliser et accompagner les Français au travers de :

- la diffusion dans plus de 500 boutiques Orange et sur les réseaux sociaux de messages sur les 4 gestes réflexes prioritaires à adopter : gestion des mots de passe, mises à jour des appareils numériques et logiciels, sauvegardes des données personnelles, vigilance vis-à-vis des messages d'hameçonnage ;

- la publication d'articles à visée pédagogique rédigés en partenariat avec Cybermalveillance.gouv.fr, sur le site bienvivreledigital.orange.fr ;

- des ateliers de sensibilisation à la cyber, gratuits et ouverts à tous partout sur le territoire, tout au long de l'année.

Rappelons que depuis 6 ans, Orange Cyberdéfense lutte contre les menaces cyber aux côtés de Cybermalveillance.gouv.fr dont il est membre historique.