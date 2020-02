Orange renforce son dispositif de formation professionnelle

Orange renforce son dispositif de formation professionnelle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les bouleversements technologiques et leurs effets sur le monde du travail nécessitent de s'adapter en continu. Avec 148.000 salariés, Orange est directement concerné par ces mutations. D'ici 2025, la physionomie du Groupe devrait être fort différente de celle d'aujourd'hui : plus internationale, plus orientée B2B, plus jeune, tout en restant multigénérationnelle et à la pointe des nouvelles technologies. Pour accompagner ces évolutions et répondre à ses ambitions, Orange a choisi de placer le défi des compétences au coeur de son nouveau plan stratégique "Engage 2025".

Dans ce cadre, Orange va investir plus de 1,5 milliard d'euros dans un programme de développement des compétences et de reconversion professionnelle. Cet engagement vise à renforcer, adapter ou renouveler les compétences de l'ensemble de ses collaborateurs, tout en s'adressant à de nouveaux publics externes afin de contribuer à la construction des viviers d'emploi de demain.

Pour relever ce défi, Orange se fixe trois grandes priorités :

- Renforcer son expertise tech d'ici 5 ans. Le Groupe compte doubler le nombre de ses experts dans plusieurs domaines clés pour dépasser les 20.000 personnes (virtualisation des réseaux, cloud, data, intelligence artificielle, code, cybersécurité).

- Développer dans tous ses métiers la pratique et les usages de la data, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, notamment au sein des équipes marketing et de gestion des réseaux.

- Offrir à chaque salarié l'opportunité de développer ses soft skills, quels que soient son activité et son pays, pour renforcer la dynamique collective au service des clients. Orange a l'ambition de former 100% des salariés à ces compétences clés d'ici 2025.

Pour répondre à ces priorités, le Groupe structure son dispositif de formation en trois axes... D'une part, Orange Campus, initialement dédié à la formation des managers, évolue et s'ouvre à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise autour de 4 domaines prioritaires : data/IA, cybersécurité, management et compétences pour tous (soft skills). Cette école en réseau offre une nouvelle expérience d'apprentissage plus ouverte et inclusive, en s'appuyant sur ses experts métiers, ses plateformes digitales, des partenaires de référence tels que le CNAM et l'UIMM, et des lieux dédiés en France, en Europe et en Afrique. Les formations proposées seront progressivement personnalisées. D'autre part, le 2e axe repose sur le déploiement à grande échelle, d'ici 2025, de la Formation En Situation de Travail (FEST). Plus individualisé, ce format permet aux salariés d'apprendre et de progresser en situation réelle, avec le soutien d'un accompagnateur dédié, et sur la base d'objectifs définis avec leur manager. Enfin dès 2020, Orange va lancer son propre Centre de Formation d'Apprentis (CFA) pour accompagner sa croissance et partager son savoir-faire dans les métiers du numérique.