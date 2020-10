Orange remporte la quantité la plus élevée de fréquences 5G en France

Orange remporte la quantité la plus élevée de fréquences 5G en France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange se félicite du résultat du processus d'enchères des fréquences 3,5GHz, dont l'enjeu était emblématique et structurant pour Orange en France .

Avec 90 MHz, Orange est l'opérateur français qui disposera de la quantité la plus élevée de fréquences 5G. Orange renforce ainsi sa position de No1 avec le portefeuille de fréquences le plus large du marché français : 257 MHz de fréquences au total.

Le prix total des 90 MHz acquis par Orange est de 854 ME, avec un étalement des paiements sur 4 à 15 ans selon les blocs.

Orange a obtenu ce leadership sur les fréquences 5G pour un montant total maîtrisé, témoignant d'une gestion rigoureuse de ses ressources permettant de préserver la capacité du Groupe à continuer à investir de manière volontariste dans le déploiement des réseaux fibre et dans l'amélioration de la couverture 4G en zones rurales, pour apporter le Très Haut Débit sur tout le territoire , commente le groupe.

Ce montant se situe à des niveaux raisonnables par rapport à ceux atteints dans les grands pays Européens, avec un prix inférieur, par exemple, à l'Allemagne.

L'acquisition de ces fréquences est un investissement industriel crucial pour maintenir et renforcer la position acquise par Orange de leader des réseaux mobiles et conforter, avec le déploiement d'un réseau 5G dans ces fréquences, sa place de no1 au bénéfice de ses clients, particuliers et entreprises.

Ces fréquences de la bande coeur de la 5G sont celles qui permettront d'exploiter toutes les performances de cette technologie pour offrir de nouveaux services aux particuliers et aux entreprises, et supporter avec une efficacité spectrale et énergétique multipliée par 10 la croissance des usages pour la présente décennie. La quantité de spectre obtenue par Orange dans cette bande lui permettra d'offrir la meilleure expérience 5G à ses clients , souligne Orange.