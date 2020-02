Orange : rechute vers les 12 euros

(Boursier.com) — Orange rechute de 4,2% à 12,20 euros ce vendredi, alors que AlphaValue reste à l'achat sur le dossier mais avec un objectif de cours ajusté en baisse de 18,50 à 17,90 euros. Parmi les autres avis de brokers, Credit Suisse vise désormais un cours de 15 euros, contre 16 précédemment... Goldman Sachs reste 'neutre' et évoque "une guidance et des tendances sur le marché français rassurantes bien qu'elles n'impliquent qu'une légère augmentation des attentes du consensus en matière de cash-flow libre". La banque souligne également que les résultats ont mis en évidence une amélioration de l'environnement tarifaire en France et un engagement à réduire les coûts sur le long terme...

L'opérateur télécoms a vu, sur la période écoulée, son résultat opérationnel (EBITDAaL) progresser de 1,3% à 3,29 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,1% (en comparable) à 11,1 milliards. Pour 2020, Orange attend désormais un EBITDAaL "stable positif". Le Cash-Flow Organique des activités télécoms 2020 sera supérieur à 2,3 milliards d'euros, en amélioration par rapport à l'objectif annoncé à la journée Investisseurs de décembre dernier...