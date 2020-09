Orange réalise une émission inaugurale de 500 ME d'obligations durables

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — d 'obligations durables d'un montant de 500 millions d'euros, destinée à financer des projets dans le domaine de l'environnement ou du social.

Le montant nominal total de l'émission obligataire s'élève à 500 millions d'euros, pour une maturité de 9 ans et un coupon annuel de seulement 0,125%.

Cette émission, plus de 5 fois sursouscrite, a rencontré un vif succès auprès des investisseurs ISR français et internationaux, permettant à Orange d'élargir sa base d'investisseurs et de poursuivre la politique d'optimisation de sa structure de financement.