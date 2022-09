Orange : raccordement de l'Ile d'Aix à la fibre optique

(Boursier.com) — Orange , à travers sa filiale Orange Marine spécialisée dans la pose et la maintenance de câbles sous-marins, a procédé, ce 21 septembre, à l'atterrissement du câble sous-marin qui permettra de déployer la fibre optique à l'Ile d'Aix. Ce chantier consiste en la pose d'un câble sous-marin en fibre optique de 4,8km depuis le littoral de Tourlion au Sud-Est du Port de la Fumée sur la commune de Fouras jusqu'à la Pointe de Coudepont sur la commune de l'Ile d'Aix.

Depuis lundi 19 septembre, les équipes techniques d'Orange et d'Orange Marine ont préparé le chantier et déposé les enrochements des deux sites d'atterrissement du câble à Fouras et l'île d'Aix. En fin de semaine, elles assureront la repose des enrochements et les opérations de branchement technique sur les stations d'atterrissement des deux côtés de ce câble.

Une première phase des travaux a eu lieu en avril sur l'île. Près de 3,4 km de conduites enterrées ont été réalisées, une armoire de rue installée et deux chambres de plage construites à Fouras et sur l'ile. La dernière phase des travaux consistera en un raccordement du réseau au nouveau câble sous-marin pour déployer en fibre optique les 400 logements de l'Île d'Aix.

La mise en service est prévue début 2023, date à laquelle les premiers habitants et entreprises de l'île pourront basculer sur une technologie FttH (Fiber to the Home) pour accéder à de meilleurs débits internet, avec l'opérateur de leur choix.

Pour déployer en fibre optique l'île d'Aix, des études s'étalant sur plusieurs années ont été réalisées par les équipes d'Orange en lien avec la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la Direction régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et les Architectes et Bâtiments de France (ABF), pour protéger et préserver ce site classé. Le tracé du câble sous-marin a été étudié pour limiter les incidences sur l'environnement marin et les activités marines du secteur. Le câble passe ainsi au nord de zones conchylicoles.