Orange : question de trajectoire

(Boursier.com) — Orange revient sur les 10,50 euros ce lundi (-0,5%), alors que le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 44.122 millions d'euros, en progression de 1,8% sur un an, soit 790 millions d'euros. La croissance des revenus est tirée par la performance des services de détail qui augmentent de 3,5%, soit 1.109 millions d'euros, et des ventes d'équipements de 7,3%, soit 238 millions d'euros. Elle compense de plus de deux fois la décroissance des revenus des services aux opérateurs qui poursuivent leur recul de -6,5%, soit -474 millions d'euros.

Orange Business a enregistré un chiffre d'affaires stable (+0,2%). La croissance des revenus des services IT et d'intégration (+6,3%) et du mobile (+2,6%) compensent le déclin structurel des activités historiques Voix et Data (-6,7%).

Sur le plan commercial, le groupe maintient sa position de leader de la convergence avec 11,9 millions de clients convergents sur l'ensemble du Groupe (+0,7%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 254 millions d'accès (+4,8%), dont 103,9 millions de forfaits (+10,1%). Les services fixes totalisent 44,5 millions d'accès (en baisse de -2,9%), dont 16,5 millions d'accès très haut débit en forte croissance (+11,9%). Les accès fixes bas débit poursuivent leur baisse structurelle (-14,4%).

En ligne avec l'objectif annuel, l'EBITDAaL a atteint 13 milliards d'euros, en croissance annuelle de 1,3% et en accélération continue tout au long de l'année pour atteindre +2,0% au 4ème trimestre. La stratégie valeur permet de réaliser une moindre décroissance de l'EBITDAaL de la France au second semestre (-2,2% après -5,1% au S1 conduisant à -3,6% sur l'année), avec toujours de très bonnes performances de l'Afrique et Moyen Orient (+12,7%) et de l'Europe (+5,8%), en particulier de l'Espagne (+12,2%), et le début de l'inversion de tendance d'Orange Business (-15,4%).

Trajectoire tenue

Malgré le contexte inflationniste, le programme d'efficacité opérationnelle suit sa trajectoire vers l'atteinte de son objectif de 600 millions d'euros en 2025 sur la base de coûts d'environ 12 milliards d'euros définie à fin 2022 et après l'intégration de VOO. Il a permis de réaliser environ 300 millions d'euros d'économies à fin 2023, soit la moitié du plan sur trois ans. Les économies sont principalement liées à la réduction notable des effectifs suite aux accords de Temps Partiel Seniors, mais aussi des programmes d'économies dans les domaines achats, IT, réseaux et immobiliers.

Les eCAPEX s'élèvent à 6.815 millions d'euros, soit une forte réduction de -6,7% (-487 millions d'euros), et représentent 15,4% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'ambition du plan Lead the Future. Le principal contributeur de cette baisse est la France (-10,2%, soit -344 millions d'euros) grâce à l'arrivée à maturité du déploiement de la fibre, et l'Espagne (-12,5%, soit -107 millions d'euros). Au 31 décembre 2023, Orange comptait 71,7 millions de foyers raccordables au FTTH à travers le monde (en croissance de 10,4% sur un an) et la base clients FTTH atteint 15,4 millions (+12,5%).

Effet de base favorable

Le Résultat d'exploitation est quant à lui de 4.969 millions d'euros, en croissance de 6,6% du fait de l'augmentation de l'EBITDAaL et de l'effet de base favorable dû à la dépréciation de l'écart d'acquisition de la Roumanie en 2022, partiellement compensés par des coûts de restructuration supplémentaires pour Orange Bank et Orange Business et par l'augmentation des provisions sur les Temps Partiel Seniors, due à l'allongement de la durée de travail à la suite de la loi 2023 sur la réforme des retraites.

Le Résultat net de l'ensemble consolidé est ressorti à 2.892 millions d'euros, en croissance de 10,5%, soit 275 millions d'euros, du fait du résultat d'exploitation, de l'augmentation des charges financières et de la baisse de la charge d'impôt.

La croissance annuelle de l'EBITDAaL combinée à la forte réduction des eCAPEX permet d'atteindre un Cash-flow organique des activités télécoms de 3.661 millions d'euros (+19,7% en données historiques), en ligne avec l'objectif d'au moins 3,5 milliards d'euros.

L'endettement financier net s'est établi à 27 milliards d'euros au 31 décembre 2023, en hausse de 1,7 milliard d'euros par rapport à 2022. Le ratio d'endettement financier net sur EBITDAaL des activités télécoms s'établit, en raison de l'acquisition de VOO, à 2,05x au 31 décembre 2023, en ligne avec l'objectif d'un ratio autour de 2x à moyen terme. La solide position de liquidité des activités télécoms de 14,3 milliards d'euros et le faible coût de la dette dont la maturité moyenne est de 7,5 ans sont des atouts dans l'environnement monétaire actuel...

Objectifs financiers affichés

Le Groupe a atteint tous ses objectifs pour 2023 et confirme à horizon 2025 ses objectifs financiers tels que présentés au Capital Market Day du 16 février 20237.

En 2024, Orange ambitionne d'atteindre les objectifs financiers suivants au périmètre actuel :

*EBITDAaL en légère croissance

*Une discipline sur les eCAPEX

*Cash-flow organique6 d'au moins 3,8 milliards d'euros

*Ratio dette nette/EBITDAaL inchangé autour de 2x à moyen terme

*Dividende de 0,75 euro par action (payable en 2025)

Pour l'exercice 2025, outre les objectifs présentés au Capital Market Day, Orange définit un dividende plancher à 0,75 euro par action.

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup reste à l'achat sur Orange avec un objectif de cours de 11,85 euros.