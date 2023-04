Orange propose une augmentation du dividende 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Orange est en hausse de 1,3% à 10,62 MdsE par rapport au 1er trimestre 2022 (+135 millions d'euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,8% ou 219 millions d'euros) alimentée notamment par les hausses tarifaires en Europe et le moteur Afrique et Moyen-Orient.

*L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en forte hausse de 9,1% (+141 millions d'euros), suivi par l'Europe en croissance de 3,8% (+102 millions d'euros), portée par la Pologne (+7,1%) et l'Espagne qui consolide son retour à la croissance (+2,8%) depuis trois trimestres.

*Les revenus de la France reculent de -1,8% (-78 millions d'euros) à cause de la baisse tendancielle du wholesale à son rythme attendu (-7,8%) en partie compensée par la hausse des services de détail hors RTC2 (à +2,1%, son point bas de l'année). Les récentes évolutions de tarifs qui seront pleinement effectives à partir du second trimestre alimenteront progressivement la croissance des services de détail.

*La légère décroissance des revenus du secteur Entreprises de -0,7% (-14 millions d'euros) est toujours due au fort déclin des revenus de la voix fixe (-11,6%), partiellement compensée par la croissance des revenus des services IT et d'intégration (+5,3%). Le plan de redressement de ce secteur est en cours.

*Sur le plan commercial, le groupe maintient sa position de leader de la convergence avec 11,6 millions de clients convergents dans toute l'Europe (+0,6%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 243,4 millions d'accès (+5%), dont 95,8 millions de forfaits (+8,5%). Les services fixes totalisent 45 millions d'accès (en baisse de -2,7%), dont 14,7 millions d'accès très haut débit toujours en forte croissance (+14,7%). Les accès fixes bas débit poursuivent leur baisse (-14,2%).

L'EBITDAaL du Groupe s'élève au 31 mars 2023 à 2.590 millions d'euros, en hausse de 0,5% en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2023. La marge d'EBITDAaL des activités télécoms de 24,7% est traditionnellement plus faible au 1er trimestre du fait d'un effet de saisonnalité accentué cette année, lié à la comptabilisation de taxes opérationnelles. Les prochains trimestres bénéficieront davantage des augmentations de prix opérées début 2023. L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 2.625 millions d'euros (+0,9%).

Les eCAPEX s'élèvent à 1.493 millions d'euros au 1er trimestre 2023, une réduction de -4,9% sur un an qui conforte l'objectif de forte baisse sur 2023. Le nombre de foyers raccordables au FTTH atteint 66,6 millions (+13,8%) et la base clients FTTH 14,2 millions (+15,1%).

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers tels que présentés au Capital Market Day du 16 février, notamment pour 2023 :

-EBITDAaL en légère croissance

-eCAPEX en forte baisse

-Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros

-Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

-Proposition d'une augmentation du dividende 2023 à 72 centimes incluant un acompte de 30 centimes en décembre 2023.

Commentant la publication de ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré : "La poursuite de la hausse du chiffre d'affaires et de l'EBITDAaL ainsi que la baisse des eCapex par rapport au 1er trimestre 2022 sont en ligne avec nos objectifs pour 2023 et nous confortent dans notre ambition pour les années à venir.

Nous avons commencé à exécuter notre plan stratégique "Lead the Future" avec une stratégie commerciale davantage orientée valeur grâce à la qualité de nos réseaux et de nos services qui, associée à la maîtrise de nos coûts, nous permet de compenser partiellement l'inflation. Notre performance est une nouvelle fois tirée par la remarquable croissance de la zone Afrique et Moyen-Orient et notre forte croissance en Europe, alimentée par la valeur. Ce trimestre marque aussi le retour à la croissance des services de détail en Espagne, où nous sommes en croissance pour le troisième trimestre consécutif, ainsi que la progression à deux chiffres des revenus de notre activité Orange Money en Afrique ; deux preuves de la solidité du Groupe et de notre capacité à répondre à une pression concurrentielle accrue. En France, les services de détail restent en progression et devraient réaccélérer à partir du second semestre grâce aux récentes hausses de prix. Enfin, sur le segment Entreprises, nous exécutons notre plan de transformation.

Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes Orange, mobilisées chaque jour au service de nos clients et engagées dans le déploiement de notre plan stratégique "Lead the Future". C'est ensemble que nous réaliserons nos ambitions de croissance et de création de valeur à long terme."