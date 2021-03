Orange procède à un rachat d'emprunt obligataire

(Boursier.com) — Orange annonce procéder à un rachat d'emprunt obligataire d'un milliard de dollars portant un taux de 4,125% et à échéance septembre 2021.

Le groupe a l'intention de rembourser son emprunt obligataire d'un montant d'un milliard de dollars portant intérêt au taux de 4,125% à échéance septembre 2021, représentant la totalité du montant en principal restant dû. Les porteurs seront notifiés conformément aux termes de l'Indenture en date du 9 juillet 2009 (telle que modifié et supplémenté) entre France Telecom, devenu Orange au 1er juillet 2013, et The Bank of New York Mellon, en qualité de trustee.

Dans le détail, le rachat aura lieu aux alentours du 1er avril 2021 à un prix de rachat égal au plus élevé de 100% du montant principal des obligations ou de la somme des valeurs actuelles des paiements de principal et d'intérêts prévus (à l'exclusion des intérêts courus jusqu'à la date de rachat) actualisée à la date de rachat sur une base semestrielle (en prenant comme hypothèse une année de 360 jours avec des mois de 30 jours) à un taux égal au Treasury Rate (tel que ce terme est défini dans les obligations) plus 0,350% per annum pour les obligations rachetées.

Orange paiera également les intérêts courus sur le montant principal des obligations rachetées jusqu'à la date de rachat (exclue).