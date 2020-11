Orange poursuit son engagement pour faciliter la digitalisation des TPE et PME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Seuls 32% des TPE en France possèdent aujourd'hui leur propre site internet. Depuis mars 2020, la demande des entrepreneurs pour des solutions e-commerce est sans précédent et va même en augmentant. Orange est mobilisé 24/7 pour accompagner les TPE et PME de manière personnalisée et les aider à développer de nouvelles solutions digitales.

L'offre Site web vitrine permet aux TPE et PME de disposer d'un site web à leur image et adapté à la navigation sur smartphone. Les équipes d'Orange se chargent du design, de l'intégration des contenus et de la mise en ligne, en mettant à la disposition du client un éditeur pour modifier le site 24/7, et un service client dédié pour l'accompagner.

Orange propose également une offre Site web e-commerce pour les commerçants souhaitant mettre en place une offre de 'click and collect' et de vente en ligne. Le professionnel bénéficie de la livraison clé en main d'une boutique en ligne réalisée par des designers et rédacteurs et d'un accompagnement, dans la durée, de conseillers dédiés.

Nouvelles solutions

Orange fournit aussi aux professionnels des solutions pour les aider à promouvoir leur site... Avec Conseil Visibilité Digitale des experts Orange aident les entrepreneurs à définir et mettre en place une stratégie de mise en visibilité sur Google et les réseaux sociaux.

Orange Business Services offre à ses clients TPE et PME un catalogue d'applications mobiles, Mobile Business Apps, qui permet de dématérialiser des processus métier stratégiques pour les petites entreprises.

La crise sanitaire (Covid-19) a accéléré la digitalisation des documents officiels et sensibles : Open Bee permet de dématérialiser les factures, bons de commandes, bulletins de paie et documents confidentiels, puis de les partager, les classer et y accéder depuis un smartphone ou une tablette, en toute sécurité. Expensya permet de dématérialiser les notes de frais. Pour l'entreprise cela permet de réaliser des économies significatives et d'augmenter ses gains de productivité.