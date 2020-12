Orange poursuit son engagement dans les zones rurales et ouvre la 4G

Orange poursuit son engagement dans les zones rurales et ouvre la 4G









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange installe sur la commune de Fruncé un nouveau site mobile, qui permet aux habitants des communes de Fruncé, Le Thieulin, Saint-Denis-des-Puits de bénéficier d'une couverture mobile 4G optimale.

En présence de Naaïma Mejani, sous-préfète de Nogent-le-Rotrou, de Laure de La Raudière, Députée de la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir, d'Olivier Donck, Maire de Saint-Denis-des-Puits, d'Olivier Daniel, Maire de Fruncé, et de Philippe Schmit, Maire du Thieulin, Nicolas Guérin, Secrétaire général du groupe Orange, annonce l'ouverture de ce nouveau site mobile.

Orange engagé pour améliorer la couverture mobile dans les zones rurales Cette inauguration est une nouvelle preuve de la volonté d'Orange de faire progresser la 4G dans les zones rurales, où Orange arrive d'ailleurs en pole position en qualité de service, selon le dernier rapport annuel de l'ARCEP qualifiant le réseau mobile d'Orange de meilleur réseau mobile de France métropolitaine, pour la 10ème fois consécutive1. Orange poursuit son effort de couverture et ambitionne que l'ensemble des sites mobiles nationaux basculent en 4G d'ici la fin de l'année. En Eure-et-Loir, plus de 99% de la population est actuellement couverte par la 4G Orange. Orange poursuit le développement de sa couverture 4G en Eure-et-Loir, par la création de nouveaux sites afin d'apporter une bonne couverture à toujours plus d'habitants du territoire.

Selon Nicolas Guérin a déclaré : "Avec le programme "Orange Territoires Connectés, nous sommes en train de relever un défi ambitieux, celui de l'accélération de la couverture numérique des zones rurales. Aujourd'hui selon l'ARCEP, Orange est devenu le 1er opérateur en QS 4G non seulement au niveau national, mais aussi dans les zones rurales. Ces travaux d'amélioration de la couverture rurale, qui ont été réalisés sur nos fonds propres à Fruncé, Le Thieulin et Saint-Denis-des-Puits, constituent précisément une preuve concrète de l'engagement d'Orange auprès des territoires, et notamment en Eure-et-Loir."