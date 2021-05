Orange poursuit activement le développement d'Orange Money en France

(Boursier.com) — Lancé début 2019 en France, le service de transfert d'argent Orange Money poursuit activement son développement en France et dans le monde. Le volume de transferts depuis la France vers les pays d'Afrique a été multiplié par 4 en un an et le nombre de clients par 2,5 pour atteindre 120.000 clients Orange Money en France à ce jour.

Une stratégie de déploiement active avec 12 destinations

Ces résultats sont le fruit de la stratégie d'expansion soutenue mise en place par Orange en France. Après la France, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et Madagascar, Orange a ouvert depuis un an 7 nouvelles destinations de transfert d'argent depuis la France : le Burkina Faso, le Sénégal, le Maroc, l'Inde, le Vietnam, le Ghana et la République du Congo.

Une baisse significative des frais d'envoi depuis la France

Parallèlement, Orange a opéré fin 2020, une baisse de 25% des frais de transfert depuis la France vers les autres destinations. Ces frais sont identiques pour le client quel que soit le canal qu'il souhaite utiliser pour effectuer sa transaction : sur l'application mobile Orange Money, sur le site internet ou encore dans l'un des 900 points de vente en France. Avec Orange Money, l'envoi d'argent entre particuliers est possible sans avoir recours à un compte bancaire. Depuis février 2021, les frais de transfert de France à France sont gratuits.

Des transferts rapides et sécurisés avec l'application mobile Orange Money

Alors que le digital représente 80% des usages du service, Orange vient de lancer une nouvelle version de l'application Orange Money pour Android et iPhone. Celle-ci propose une interface entièrement repensée et redesignée pour offrir aux clients une plus grande fluidité d'usage. La phase d'inscription est plus rapide avec un système d'authentification renforcée. Les transferts sont simples, sécurisés et immédiats.

Christian Bombrun, Directeur Produits et Services d'Orange France a déclaré : "Fort des enseignements d'Orange Money en Afrique, Orange Money a parfaitement réussi ses débuts en France et permet ainsi à Orange de compléter son offre sur le transfert d'argent international. Ces résultats sont le fruit de la stratégie d'expansion mise en place par Orange en France depuis un an avec l'ouverture de 7 nouvelles destinations, une nouvelle tarification et une nouvelle application mobile".