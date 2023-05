Orange : perd encore du terrain

(Boursier.com) — Orange cède 0,7% à 11,3 euros à la mi-journée à Paris, en repli pour la cinquième séance consécutive. Citi a repris le suivi de l'opérateur télécoms avec un avis 'neutre' et une cible de 12,15 euros. Le titre s'est bien comporté alors que le déploiement de la fibre en Europe ralentit et que les investissements s'estompent, tandis que le dividende a été augmenté et devrait trouver un nouveau plancher d'ici 2024, explique la banque. Orange offre clairement des attraits à long terme mais Citi voit des zones d'incertitude à court terme, causées par les vents contraires sur la branche de gros et la baisse continue de la rentabilité de la division Entreprises. Orange Espagne est en meilleure forme mais si la fusion avec Masmovil est bloquée, cela pourrait peser sur le sentiment, souligne le courtier.