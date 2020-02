Orange : pénalisé par une note d'analyste

Orange : pénalisé par une note d'analyste









Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — A contre-courant, Orange cède 0,6% à 12,7 euros en début de séance à Paris. Le titre de l'opérateur télécoms est plombé par une note de Berenberg qui a dégradé la valeur à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 16,30 à 14,30 euros. Orange manque de catalyseurs positifs à court terme et il existe des options plus attrayantes dans le secteur européen des télécommunications, bien que les perspectives à long terme du groupe restent solides, souligne le courtier. La 'journée investisseurs' a mis en évidence une bonne croissance du cash-flow libre sur le long terme, mais 2020 devrait être un nadir pour la croissance des bénéfices et la génération de cash-flow opérationnel, ajoute le broker.

À plus long terme, cependant, Orange est un refuge relatif parmi les grandes valeurs de l'industrie des télécoms grâce à un démarrage précoce de la construction de son réseau de fibre optique qui réduit les risques politiques et d'investissement. Son plus faible endettement est également perçu comme un avantage.