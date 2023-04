Orange : pas de mauvaise surprise, le titre en profite

(Boursier.com) — Malgré le net repli du marché, Orange s'adjuge 1,8% à 11,6 euros à la suite d'une publication sans grosse surprise. L'opérateur télécoms a dégagé, au premier trimestre, un chiffre en hausse de 1,3% à 10,62 MdsE grâce à une croissance des services de détail (+2,8% ou 219 millions d'euros) alimentée notamment par les hausses tarifaires en Europe et le moteur Afrique et Moyen-Orient. L'EBITDAaL est ressorti à 2,590 MdsE, en hausse de 0,5%, en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2023.

Christel Heydemann, Directrice Générale d'Orange, a déclaré : "la poursuite de la hausse du chiffre d'affaires et de l'EBITDAaL ainsi que la baisse des eCapex par rapport au 1er trimestre 2022 sont en ligne avec nos objectifs pour 2023 et nous confortent dans notre ambition pour les années à venir".

Orange a publié des résultats du premier trimestre parfaitement en ligne avec les attentes, et conformes à la guidance du groupe pour l'exercice 2023, qui a été réitérée ce matin, affirme Stifel. Les résultats sont marqués par un ralentissement en France, dû à une légère augmentation du taux de désabonnement. L'impact positif des hausses de prix devrait se matérialiser au cours des prochains trimestres, mais sera largement compensé par l'impact négatif des désabonnements, qui devrait s'estomper au T2. Autre point positif : le retail renoue avec la croissance en Espagne et l'Afrique accélère encore après un second semestre 2022 bas.

Goldman Sachs ('vendre') explique que la confirmation de la guidance 2023, ainsi qu'un léger 'dépassement' des résultats du premier trimestre, rassureront probablement les investisseurs à la suite de la solide performance du titre depuis le CMD de février. L'accent est susceptible d'être mis sur la qualité et la durabilité des résultats compte tenu des tendances plus faibles en France.