Orange : partenariat en profondeur

(Boursier.com) — Orange a signé un accord de partenariat pour prolonger le câble sous-marin DEEP BLUE One de Digicel vers la Guyane française. Dans le cadre d'un projet d'investissement significatif visant à accroître la capacité sous-marine internationale des Caraïbes et de l'Amérique latine, le réseau sous-marin Deep Blue One de Digicel permettra à Orange d'améliorer la connectivité vers la Guyane française grâce à la construction d'un nouveau segment de câble sous-marin reliant le territoire à Trinidad.

Orange prouve ainsi une fois de plus son engagement à proposer systématiquement de la connectivité data sur deux tracés sécurisés distincts pour soutenir le développement de l'écosystème économique local de la Guyane française. Deep Blue One viendra compléter le câble 'Kanawa', entièrement détenu par Orange, long de 1 746 km , et mis en service au début de l'année 2019, ainsi que les réseaux existants d'Orange basés sur Americas-2, ECFS et CBUS. Ce nouveau système offre une solution sécurisée et adaptée à leur demande croissante en haut débit.

La Guyane française est en pleine transformation numérique et fait face à une croissance exponentielle d'utilisation de la data (FTTH, 4G+, et bientôt 5G). Orange anticipe continuellement les besoins de connectivité de cette région et soutiendra son évolution pour les 20 à 25 prochaines années grâce à ce nouvel investissement, s'engage le groupe.

La mise en service du câble Deep Blue One devrait commencer au milieu de l'année 2023 et s'achever au début de l'année 2024. Ce câble de 2 000 km comprend cinq 'branching units' et compte deux à huit paires de fibres dans chaque segment, offrant une capacité minimale de 12 Tbit/s par paire de fibres pour connecter notamment les plates-formes offshore. Le segment reliant la Guyane française à la Trinité mesurera 1 600 km.

Orange agira en tant que landing party à Cayenne pour la section de la Guyane française et exploitera la station d'atterrissement pour le compte de Digicel, tandis que sa filiale Orange Marine se chargera de la pose du câble.