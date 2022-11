Orange ouvre son 12e Digital Center africain au Botswana

(Boursier.com) — Orange a ouvert officiellement, le 11 novembre, à Gaborone (Botswana), son 12e 'Orange Digital Center'. Cet écosystème -inauguré en présence de hautes autorités politiques et académiques du Botswana, de la Direction d'Orange Botswana et des membres du Comité exécutif d'Orange Afrique et Moyen Orient- est entièrement dédié au développement de compétences numériques et à l'innovation.

D'une superficie de 390 m2, il réunit les 4 programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir : une Ecole du Code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up Orange Fab, soutenu par Orange Ventures Afrique et Moyen Orient, le fonds d'investissement du Groupe Orange.

L'ensemble des programmes est gratuit et ouvert à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique dont 90% sont pratiques, à l'accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l'accélération de start-up et l'investissement dans ces dernières.

Cette inauguration intervient après des ouvertures d'Orange en Tunisie, au Sénégal, en Ethiopie, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Egypte, en Jordanie, à Madagascar, au Maroc et au Libéria.