Orange : Orange Belgium et Telenet signent deux accords commerciaux

(Boursier.com) — Orange Belgium et Telenet ont signé deux accords commerciaux de vente en gros de services fixes, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la réalisation de la transaction relative à l'acquisition de 75 % moins une action de VOO par Orange Belgium.

Les accords donneront accès aux réseaux fixes de l'autre partie pour une période de 15 ans et couvrent à la fois les technologies actuelles hybride fibre-coaxial et les futures technologies de fibre optique jusqu'au domicile dans les deux zones de réseau. Orange Belgium estime que ces accords favoriseront les investissements, les avantages pour le client et la concurrence sur le marché belge des télécommunications.

Avec ces accords, Orange Belgium s'assure tout d'abord un accès au réseau hybride fibre-coaxial de Telenet et à son futur réseau fibre optique jusqu'au domicile pendant 15 ans.

De plus, Orange Belgium fournira à Telenet un accès de gros au réseau hybride fibre-coaxial de VOO et Brutélé et à son futur réseau fibre optique jusqu'au domicile dans les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale. Cela permettra également à Telenet de devenir un client de gros, ce qui augmentera la pénétration du réseau et le retour sur les investissements de modernisation.

L'entrée en vigueur de ces conventions est soumise à la réalisation de l'opération d'acquisition de 75 % moins une action de VOO par Orange Belgium qui requiert notamment l'approbation de la Commission européenne.