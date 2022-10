Orange opte pour la sobriété énergétique

(Boursier.com) — Orange active son plan de sobriété énergétique afin de contribuer aux objectifs de réduction de la consommation d'électricité en France. Lors des pics de consommation, Orange effacera 5 à 10% de sa consommation électrique instantanée durant une heure par jour. Le passage sur batteries électriques de plusieurs milliers d'installations du réseau fixe permettra d'économiser jusqu'à 20MW, soit la consommation instantanée d'une ville moyenne de 40.000 habitants. Ces opérations d'effacement seront invisibles pour les utilisateurs.

Les mesures de ce plan concernent également les bureaux dont la température est désormais fixée à 19oC. Lors des jours de faible affluence, Orange propose de fermer certains espaces de travail peu fréquentés afin de réduire leur consommation d'électricité et de chauffage.

Depuis le 1er septembre 2022, l'éclairage des vitrines de toutes les boutiques d'Orange en France est éteint au maximum 30 minutes après la fermeture.

Lors des pics de consommation, des SMS seront envoyés aux salariés et clients d'Orange pour les sensibiliser aux éco-gestes, comme éteindre leur box lorsqu'ils n'en ont pas l'usage ; passer en wifi lorsqu'ils sont à domicile ou encore activer le mode veille des Livebox et décodeurs TV. Le mode veille prolongée sur la Livebox 6 permet, en effet, de réduire la consommation d'énergie de 95%. En tant que signataire de la charte Ecowatt, Orange relaiera également la météo de l'électricité sur la page d'accueil de la TV d'Orange, permettant ainsi à chaque téléspectateur de connaître le niveau d'électricité disponible en France. Enfin les équipes d'Orange proposeront aux clients un ensemble d'offres et services connectés pour mieux piloter leur consommation énergétique.