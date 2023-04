Orange : nouvelle souche !

(Boursier.com) — Orange entend émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 7ème année et portant intérêt à taux fixe réajustable. La détermination du prix d'émission des Nouvelles Obligations devrait être annoncée plus tard dans la journée. Il est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de 'BBB-/Baa3/BBB-' (S&P / Moody's / Fitch) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.

Orange a annoncé par ailleurs le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant une partie des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2024, portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 1 milliard d'euros est en circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1028599287). Le montant maximum d'acceptation de l'Offre de Rachat devrait être égal au montant en principal des Nouvelles Obligations.

L'objectif de l'Offre de Rachat et de l'émission envisagée des Nouvelles Obligations est, entre autres, de "gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides de la Société". L'Offre de Rachat offre également aux porteurs qualifiés la possibilité de céder leurs Obligations Existantes avant la première date de remboursement anticipé au gré et de demander à être prioritaires dans l'allocation des Nouvelles Obligations. La taille totale du portefeuille de titres hybrides de la Société en circulation devrait demeurer inchangée. L'Offre de Rachat se terminera le 13 avril à 17h00, heure de Paris, et les résultats seront annoncés le 14 avril (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation, réouverture ou modification).