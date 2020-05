Orange : nouveaux avis

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Orange redonne plus de 3% ce lundi à 10,80 euros, alors que les avis de brokers se multiplient après les résultats trimestriels publiés par le groupe. HSBC a ainsi ramené son objectif de cours de 17 à 15 euros sur le dossier, tout en restant 'acheteur' sur le titre. Barclays a en revanche réajusté sa cible en hausse de 12,5 à 13 euros en étant toujours à 'pondération en ligne'. L'opérateur a en effet dévoilé des résultats trimestriels en ligne avec les attentes du marché, tout en expliquant ne pas avoir vu de "déviation significative" par rapport à ses objectifs financiers annuels...

Le chiffre d'affaires a progressé de 1% à base comparable à 10,4 milliards d'euros, tiré par une solide croissance de l'Afrique et Moyen Orient et une progression du segment Entreprises, de la France et de l'Europe. Les revenus ont ainsi augmenté de 6,2% dans la région Afrique-Moyen-Orient et de 0,5% en France où l'opérateur dit avoir enregistré un premier trimestre record sur la fibre. L'Ebitdaal ("Ebitda after leases") s'est légèrement amélioré de 0,5% à 2,6 milliards d'euros et l'EBITDAaL des activités télécoms est en hausse de 0,1%.

Le groupe fera le point sur ses objectifs financiers pour 2020 lors de la publication du 2ème trimestre avec le bénéfice d'une meilleure visibilité sur les impacts de la crise liée au Covid-19...