Orange noue un partenariat pour développer la fibre en zone rurale

(Boursier.com) — Pour soutenir son développement dans la fibre en zone rurale et valoriser ses infrastructures, Orange crée Orange Concessions en s'associant avec des investisseurs de long terme. Ainsi, Orange a conclu un accord exclusif avec La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances (CNP) et EDF Invest pour la vente de 50% du capital et le co-contrôle d'Orange Concessions.

Avec 23 réseaux d'initiatives publiques (RIP) représentant plus de 4,5 millions de prises FTTH construites ou à construire, Orange Concessions sera le 1er opérateur en France des réseaux de fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) déployés et opérés pour le compte des collectivités territoriales.

Déploiement de réseau par Orange

L'association d'Orange avec des investisseurs de long terme reconnus en matière d'infrastructures et de développement local permettra à Orange Concessions de profiter pleinement de toutes les opportunités de développement. Cette transaction permettra à Orange de soutenir son ambition dans les réseaux d'initiative publique tout en partageant l'effort d'investissement.

Les réseaux opérés par Orange Concessions pour le compte des collectivités territoriales sont ouverts à l'ensemble des opérateurs. Le déploiement et la maintenance de la fibre resteront assurés par Orange qui dispose d'un appareil industriel efficace et éprouvé. Sur le terrain, l'engagement et la mobilisation des équipes se poursuivront en partenariat avec les collectivités.

Une valorisation de 2,67 MdsE avec option d'achat

Cette transaction valorise Orange Concessions à 2,675 milliards d'euros, ce qui témoigne de la valeur et de la pertinence des choix d'investissements d'Orange dans la fibre optique , estime l'opérateur français.

Orange disposera d'une option d'achat à terme lui permettant de prendre le contrôle et de consolider Orange Concessions.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021.