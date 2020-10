Orange : Morgan Stanley ne vend plus

Orange : Morgan Stanley ne vend plus









Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — Orange tente de résister à la morosité ambiante avec un titre qui grignote 0,4% à 9,4 euros. L'opérateur télécoms peut compter sur le soutien de Morgan Stanley qui a rehaussé à 'pondération en ligne' sa recommandation sur la valeur tout en ajustant son objectif de 11 à 11,5 euros. Une combinaison de hausses de prix et de réductions d'OPEX pourrait contribuer à limiter la baisse de l'Ebitda d'Orange au troisième trimestre, affirme MS, qui augmente ses estimations de cash-flow libre.

La reprise du marché français, des tendances moins mauvaises en Espagne, des résultats belges décents et une reprise plus rapide de la branche Moyen-Orient et Afrique pourraient soutenir les résultats, selon le broker, qui estime qu'Orange pourrait maintenant potentiellement monétiser ses actifs d'infrastructure et/ou céder certaines participations. MS évoque enfin la possibilité d'une résolution positive sur "l'affaire du remboursement d'impôts" en France.