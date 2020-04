Orange : mobilisé aux côtés de l’Etat pour l’écoute des victimes et auteurs de violences conjugales et intrafamiliales

Orange : mobilisé aux côtés de l’Etat pour l’écoute des victimes et auteurs de violences conjugales et intrafamiliales









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis le 16 mars, Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations a déployé un plan pour protéger les victimes de violences conjugales. Orange se dit pleinement mobilisé aux côtés de l’Etat pour garantir une continuité du service d’écoute aux victimes et auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Le contexte particulier de confinement, indispensable à l’endiguement de la pandémie de Covid-19, constitue malheureusement un terreau favorable aux violences conjugales et intrafamiliales. En tant qu’entreprise engagée contre le sexisme, le harcèlement ou les violences sous toutes leurs formes, Orange a souhaité apporter son aide au secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations , commente Fabienne Dulac, directrice générale adjointe d’Orange.

Dès les premiers jours du confinement, les équipes Orange se sont mobilisées pour apporter une solution technique aux écoutantes du 3919 afin qu’elles puissent poursuivre leur activité à distance, depuis leur domicile. Orange a fourni des téléphones avec kit mains libres et casque avec micro, des ordinateurs, et a permis d’assurer le routage des appels au 3919 vers les numéros de smartphones des écoutantes à leur domicile.

Face à la recrudescence des signalements pour violences constatée depuis le début du confinement (+32% en zone gendarmerie, +36% en région parisienne) une ligne spécialement créée pour maintenir une écoute avec les auteurs de violences conjugales et familiales, est ouverte depuis le 6 avril au 08.019.019.11, du lundi au dimanche de 9h à 19h.