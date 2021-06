Orange MEA et AXA Assurance Maroc prennent une participation majoritaire dans DabaDoc

(Boursier.com) — Orange Middle East and Africa et les entités AXA CIMA menées par AXA Assurance Maroc ont conclu un accord portant sur l'acquisition conjointe d'une participation majoritaire dans le capital de DabaDoc, la health-tech marocaine qui digitalise l'accès à la santé en Afrique. Ce positionnement se fera aux côtés des fondateurs de l'entreprise.

DabaDoc, fondée par Zineb Drissi-Kaitouni et Driss Drissi-Kaitouni en 2014, est une plateforme qui digitalise l'accès à la santé en Afrique. DabaDoc a développé des solutions adoptées par des milliers de professionnels de santé au Maroc, en Tunisie et en Algérie. L'investissement d'Orange et AXA permettra d'accélérer ce développement et d'étendre les services de DabaDoc dans d'autres géographies notamment dans les pays d'Afrique sub-saharienne.

La réalisation (closing) de la transaction est attendue pour le 3e trimestre 2021.

Orange Middle East and Africa confirme ainsi son ambition d'être l'opérateur digital multi-services leader dans la région. A travers son partenariat avec la plateforme pionnière DabaDoc, et en s'appuyant sur l'expertise mondialement reconnue d'AXA dans la santé, Orange se positionne comme un acteur clé dans l'e-santé. Après sa première prise de participation en 2018, AXA Assurance Maroc consolide pour sa part son partenariat avec DabaDoc pour accélérer la digitalisation et l'intégration du parcours santé de ses clients, facilitant ainsi l'interaction de ses assurés avec les différents professionnels de santé sur l'ensemble du parcours, notamment par la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation.

A travers ce partenariat tripartite, DabaDoc bénéficiera de l'expérience d'AXA ainsi que de l'expertise technologique et des solutions de paiement d'Orange pour permettre de développer des solutions digitales apportant rapidement des bénéfices concrets aux patients et à tout l'écosystème de santé Africain.