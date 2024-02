Orange / Masmovil : feu vert de la Commission européenne à la co-entreprise

(Boursier.com) — La Commission européenne a autorisé Orange et Masmovil à regrouper leurs activités en Espagne. La combinaison des activités d'Orange Espagne et de Masmovil prendra la forme d'une co-entreprise à parts égales, co-contrôlée par Orange et Masmovil (Lorca JVCO), avec des droits de gouvernance égaux au niveau de l'entité combinée.

Ce nouvel ensemble se positionnera comme l'un des opérateurs leaders du marché espagnol en termes de clients, d'expérience utilisateur, de talent et de couverture des réseaux (fibre et mobile), ainsi qu'un acteur solide qui disposera de la capacité financière nécessaire pour continuer à investir dans le développement des infrastructures télécom espagnoles.

Cette co-entreprise desservira plus de 7,3 millions de clients de téléphonie fixe, plus de 30 millions de clients mobile et plus de 2,2 millions de clients TV et gérera d'importants actifs informatiques et techniques pour assurer la meilleure couverture nationale FTTH et 4G/5G.

Sur le plan financier, l'entité combinée deviendrait un acteur solide sur le marché avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 7,4 milliards d'euros et un EBITDAaL de plus de 2,3 MdsE avec une valeur d'entreprise atteignant 18,6 MdsE et des synergies attendues de plus de 450 millions d'euros par an, à partir de la 4e année après la clôture.

Les parties ont convenu de céder 60 MHz de fréquences à Digi (en attendant l'approbation du gouvernement espagnol) et de proposer un accord d'itinérance national facultatif au prix du marché.

Jusqu'à ce que toutes les conditions de clôture soient remplies, soit d'ici la fin du 1er trimestre 2024, les deux sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante.