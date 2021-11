Orange maintient sa position de leader sur le réseau mobile

(Boursier.com) — Orange confirme sa position de leader sur le réseau mobile pour la onzième année consécutive et affiche les meilleurs résultats en arrivant 1er ou 1er exæquo sur 366 des 403 critères mesurés, revendique le groupe, évoquant les chiffres de l'ARCEP. Orange reste leader sur la qualité de service mobile avec une offre et un terminal 4G, data, voix et sms, "partout où les français en ont besoin : en zones denses, intermédiaires, rurales et touristiques, sur les axes routiers et sur l'ensemble des axes ferrés (TGV, métro, transiliens, RER, intercités)". "Ce leadership est le résultat d'un investissement fort d'Orange sur l'ensemble des réseaux", insiste l'opérateur, qui offre ainsi "les meilleurs débits montants et descendants en 4G toutes zones confondues (18Mbits/s et 110Mbits/s), le taux de SMS reçus en moins de 10 secondes le plus élevé avec 96% et le meilleur taux de succès d'affichage des pages web (moins de 5 secondes dans 99% des cas en zones denses et 90% en zones rurales)".

L'étude de l'ARCEP relève également qu'Orange offre les meilleurs débits notamment aux utilisateurs munis d'un mobile et d'une offre compatible 5G.

"Cette 1ère place est obtenue grâce au choix stratégique d'Orange de privilégier la performance en 5G en déployant majoritairement des antennes 3,5 GHz ce qui améliore considérablement l'expérience utilisateurs en proposant des débits descendants de 142 Mbits/s en moyenne et pouvant aller jusqu'à 227 Mbits/s en zones denses", indique le groupe.

Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe, CEO d'Orange France, déclare : "Cette première place, pour la 11ème année consécutive, constitue une grande fierté pour Orange et ses équipes qui oeuvrent au quotidien et sans relâche au déploiement des réseaux. Au service de la satisfaction de nos clients, grand public, professionnels et entreprises, accélérer sur le THD fixe et mobile est plus que jamais une de nos priorités, et ce sur tous les territoires".