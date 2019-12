Orange lève le voile sur son nouveau plan stratégique

Orange lève le voile sur son nouveau plan stratégique









(Boursier.com) — C'est aujourd'hui le grand jour pour Orange qui présente son plan stratégique. Le volet financier indique l'objectif d'atteindre une croissance annuelle de l'EBITDAaL comprise entre 2% et 3% par an en moyenne sur la période 2021-2023.

Orange vise aussi un Cash-Flow organique des activités télécoms en croissance entre 2020 et 2023 avec une cible comprise entre 3,5 et 4 milliards d'euros en 2023 (contre plus de 2 milliards d'euros en 2019). Et un ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms autour de 2x à moyen-terme.

Enfin, s'agissant du dividende, Orange versera un dividende annuel de 70 centimes a minima par action sur la période, sans exclure une hausse éventuelle en lien avec l'accélération de sa trajectoire de cash-flow organique.