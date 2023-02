Orange : les opérateurs ouvrent aux développeurs d'applications un accès aux réseaux 5G

(Boursier.com) — Orange , Telefónica et Vodafone ont collaboré avec Ericsson et Vonage pour montrer comment les fonctionnalités avancées du réseau mobile peuvent être davantage exposées pour permettre à la communauté mondiale des développeurs d'y accéder. Cette démonstration, présentée au Mobile World Congress de Barcelone, est une étape importante pour le secteur. Elle témoigne de l'ambition des opérateurs d'accélérer l'innovation en ouvrant la nouvelle génération de réseaux mobiles en exposant les fonctionnalités avancées des réseaux aux développeurs d'applications et aux entreprises dans le cadre de l'initiative Open Gateway du GSMA.

Ce projet de collaboration, annoncé au Mobile World Congress, est déployé sur les réseaux opérationnels d'Orange, de Telefónica et de Vodafone en Espagne. La démonstration explique comment les opérateurs de télécommunications travaillent de concert avec des agrégateurs comme Ericsson-Vonage pour donner accès à de nouvelles fonctionnalités du réseau aux développeurs d'applications, permettant ainsi de proposer la vidéo interactive haute définition dans les jeux et les applications de productivité sur les appareils mobiles.

La démonstration, réalisée au Mobile World Congress, présente l'adoption d'API communes sur les réseaux de différents opérateurs dans le cadre de l'initiative Open Gateway de la GSMA. Il sera ainsi plus simple pour les développeurs de créer des services innovants basés sur des capacités de réseau avancées telles qu'une meilleure qualité de service, une sécurité renforcée, une authentification des utilisateurs ou encore des informations réseaux (informations sur les appareils ou sur la couverture prédictive). Ces fonctionnalités sont des composants coeur de réseau qui, jusqu'à présent, n'étaient pas encore exposées de manière unifiée et facilement accessibles par les développeurs. Grâce à l'exposition des fonctionnalités avancées de la 5G par le biais d'interfaces de programmation d'applications (API) communes, les opérateurs ont de nouveaux leviers de monétisation de la 5G et fourniront rapidement de nouveaux services à l'échelle mondiale.

L'expansion des services d'API de QoD grâce à leur exposition simple ressort clairement dans cette collaboration. L'ambition, pour les trois opérateurs, est d'utiliser la même API de QoD, définie, développée et documentée dans CAMARA, le projet open source mené par la Fondation Linux en collaboration avec le GSMA. Disponible pour tous les opérateurs, sa mise en oeuvre, permet de décupler les avantages potentiels pour la communauté des développeurs.