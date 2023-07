Orange : les investisseurs déçus de la performance en France

(Boursier.com) — Orange trébuche de 3,6% à 10,35 euros malgré une accélération de sa croissance au deuxième trimestre avec des revenus en hausse de 2,6% à 10,9 MdsE (10,83 MdsE de consensus). L'EBITDAaL a lui progressé de 1% sur une base comparable sur le trimestre à 3,31 MdsE, en ligne avec les attentes des analystes. Mais les opérateurs retiennent surtout la faible performance en France où l'EBITDAaL a reculé de 5,1%, plombé par la hausse des prix de l'énergie.

Le Groupe a néanmoins confirmé ses objectifs financiers 2023 tels que présentés au Capital Market Day du 16 février, soit un EBITDAaL en légère croissance, un eCAPEX en forte baisse, et un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros.

Oddo BHF, qui retient des bonnes surprises en Espagne et en Afrique mais une moins bonne en France, conserve son opinion positive sur Orange. Le titre devrait continuer à surperformer sur la base d'une progression de 9% des FCF par an sur 2023-25 (hors cession de la banque en cours), et d'une décote de 10-20% sur le secteur qui pourrait être revue avec un management aujourd'hui plus affirmé.

Citi ('acheter') évoque des résultats semestriels mitigés avec une performance assez faible en France mais de meilleures tendances pour le reste du groupe. Le marché pourrait être légèrement déçu par le mix des résultats, mais le second semestre devrait être mieux orienté en France, les vents contraires liés à la vente en gros et à l'énergie s'estompant et les hausses de prix contribuant davantage. Goldman Sachs ('vendre') parle d'une croissance soutenue en Afrique et d'une reprise forte — mais à son maximum — en Espagne qui ont compensé la baisse continue en France. Les investisseurs sont désormais susceptibles de se concentrer sur la possibilité d'amélioration des tendances nationales au S2, car le plein impact des hausses des prix des télécommunications se fera sentir.