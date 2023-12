Orange : le titre devrait reprendre des couleurs

(Boursier.com) — Orange campe sur les 11 euros ce jeudi, alors que Barclays surpondère toujours le dossier et a même relevé son objectif de cours de 12,50 à 13,50 euros. L'opérateur télécoms avait auparavant dévoilé des résultats sans grande surprise et confirmé au passage ses objectifs annuels... Sur les 3 mois clos fin septembre, l'EBITDAaL est ressorti en hausse de 1,4% à 3,596 milliards d'euros pour des revenus de 10,99 milliards d'euros, en hausse de 1,8% sur une base comparable. Le chiffre d'affaires trimestriel en France, le plus grand marché d'Orange, a baissé de 0,5% à 4,44 milliards d'euros en raison d'une baisse des services aux opérateurs. Les services de détail ont en partie compensé ces pertes.

Parmi les autres avis de brokers, Citi est toujours à l'achat sur Orange avec un objectif de cours à 11,75 euros. Berenberg estimait de son côté que les résultats du troisième trimestre avaient été globalement "conformes" aux estimations du consensus, avec des résultats meilleurs que prévu en Afrique, au Moyen-Orient et en France compensant la moins bonne performance dans le reste de l'Europe... Les indicateurs opérationnels en France ont été cohérents avec les tendances du 2ème trimestre, et les ajouts nets de clients abonnés à des forfaits fixe-mobile ont montré une nouvelle amélioration.