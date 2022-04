Orange : le solde du dividende sera payé le 9 juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Orange se tiendra le jeudi 19 mai à 16h, Salle Pleyel à Paris.

L'avis préalable de réunion et l'avis de convocation de l'Assemblée ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) respectivement le 28 février et le 20 avril 2022. L'ensemble des documents et renseignements mentionnés au code de commerce relatifs à l'Assemblée générale mixte peut être consulté sur le site Internet de la société. Les actionnaires peuvent en demander l'envoi par courrier ou par téléphone. Les actionnaires peuvent également prendre connaissance des documents au siège social, auprès de la Direction Juridique.

Dividende

En particulier, Orange soumettra au vote de ses actionnaires, le versement d'un dividende de 0,70 euro par action, au titre de l'exercice 2021. Un acompte de 0,30 euro par action ayant déjà été versé le 15 décembre 2021, s'il est accepté, le solde sera donc de 0,40 euro par action.

Le coupon sera détaché le 7 juin et versé en numéraire le 9 juin.

Au titre de l'exercice 2022, Orange prévoit le maintien d'un dividende de 0,70 euro par action. Il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2023. Un acompte de 0,30 euro par action serait versé en décembre 2022.