Orange : le paiement mobile avec Google Pay est disponible par l'application d'Orange Bank









(Boursier.com) — Wirecard et Orange Bank étendent les services de paiements mobiles à davantage de consommateurs français. Wirecard, leader mondial des technologies financières digitales innovantes, et Orange Bank étendent leur coopération en proposant désormais aux utilisateurs d'Android en France, une solution de paiement mobile pratique avec Google Pay.

Grâce à Wirecard, Orange Bank s'est déjà imposée comme le leader du marché des paiements mobiles en France ; 17% de ces paiements ont été effectués via l'application Orange Bank en 2018. L'ajout de Google Pay devrait augmenter ce pourcentage de manière significative. Orange Bank estime que 200.000 de ses utilisateurs Android actuels devraient activer Google Pay.

Google Pay est un moyen de paiement mobile et sécurisé pouvant être utilisé pour le paiement sans contact à la caisse, les achats en ligne et les paiements dans les applications. Grâce à la technologie Wirecard, les clients d'Orange Bank peuvent désormais payer rapidement et facilement avec un mobile Android NFC. Dans les magasins disposant de Google Pay comme moyen de paiement, il leur suffit de placer leur mobile sur le terminal de paiement POS, sans ouvrir l'application et d'allumer l'écran de leur appareil.

Grâce à l'accompagnement de Wirecard, chaque client d'Orange Bank bénéficie désormais des avantages du paiement sans espèces : une fois leur compte ouvert, et avant même la réception de leur carte bancaire Orange Bank, les clients peuvent utiliser leur application pour payer en ligne ou en magasin. Grâce à des fonctionnalités de sécurité innovantes, le paiement mobile est toujours disponible, même en cas de perte ou de vol de la carte bancaire.