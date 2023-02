Orange : le marché salue les résultats et le nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — Orange bondit à Paris, soutenu par des comptes annuels globalement conformes aux attentes du marché et un nouveau plan stratégique, sans surprise, mais jugé rassurant par la communauté financière. En hausse de près de 5% à 10,4 euros, l'action signe sa plus forte hausse journalière depuis octobre 2020. "Je suis fière de pouvoir annoncer des résultats très solides qui confirment l'ensemble de nos objectifs sur l'année malgré le contexte de forte inflation et d'instabilité géopolitique", a commenté la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann.

Barclays ('pondération en ligne') affirme que les principaux messages ne sont pas surprenants mais rassurants, compte tenu de la faible valorisation du titre. Les prévisions de dividendes pour 2023 et 2024 sont un peu en deçà des estimations, mais Orange n'a peut-être guidé que seulement sur le plancher. Le seul point négatif est que l'entreprise s'attend à une baisse de l'Ebitda en France de 2022 à 2025.

Jefferies ('conserver') note lui qu'Orange espère désormais restaurer la croissance de l'Ebitda de son activité entreprises en 2025, au lieu de 2024, mais il y a peu de visibilité sur les mécanismes d'un redressement. La croissance des dividendes est légèrement inférieure au consensus et aucun rachat de titres n'a été annoncé, ce qui laisse à la société une importante capacité en matière de fusions et acquisitions. Les actions se négocient sur un rendement de flux de trésorerie disponible attrayant, mais le soutien pourrait s'affaiblir si les fusions et acquisitions obscurcissent la visibilité des prévisions ou si la direction ne s'engage pas sur une croissance robuste des dividendes.

De son côté, le Crédit Suisse ('neutre') affirme que globalement, les résultats et les perspectives à moyen terme ne contiennent pas de surprises majeures par rapport aux attentes du consensus. Le plan stratégique semble sensé, mais avec peu de changement radical dans les prochaines années.

A 'surperformer' sur le dossier, Oddo BHF note enfin qu'au cours actuel, le titre reflète des multiples de valorisation bas, une décote sectorielle élevée et une capitulation de nombreux investisseurs. Pour autant, le courtier pense que la probabilité est forte, et donc attractive, qu'Orange poursuive un cycle de redressement débuté en 2022 avec une croissance des FCF de plus de 9% par an sur 2023-25 et plusieurs transactions créatrices de valeur avec la possibilité d'un retour actionnarial.