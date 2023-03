Orange lauréat du Prix FIR de l'épargne salariale 2023

(Boursier.com) — À l'occasion de la Semaine de l'Épargne salariale 2023, le FIR remet son Prix dédié. Pour cette deuxième édition, le jury présidé par Pierre-René Lemas a choisi de récompenser Orange. Le Prix est décerné aux partenaires sociaux d'une entreprise ou d'un groupe pour la qualité du dialogue social dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement d'une dispositif d'épargne salariale.

"Au moment où le partage de la valeur est au coeur de nombreux débats, le jury a porté son attention sur la gouvernance du dispositif et la qualité du dialogue au sein de celui-ci, sur sa cohérence et sur son aspect innovant".