Orange lance une vaste opération d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Orange annonce le lancement de 'Together 2021', opération d'actionnariat salarié réservée aux membres du personnel du Groupe et portant sur environ 1% du capital. Au 30 juin 2021, 80% des salariés du Groupe (et 88% des salariés d'Orange en France) étaient actionnaires de l'entreprise. Les salariés ou anciens salariés actionnaires détenaient 6,5% du capital et près de 10% des droits de vote. Ce 12ème programme d'actionnariat salarié s'inscrit dans la poursuite des efforts menés par Orange pour associer durablement les salariés à l'évolution du Groupe et à la réussite du plan stratégique 'Engage 2025', tout en renforçant cet élément de stabilité dans la gouvernance de l'entreprise. Grâce à ces efforts continus, les salariés actionnaires peuvent participer activement à la gouvernance de l'entreprise, soit en direct, soit via les conseils de surveillance des fonds d'actionnariat salarié.

Together 2021 fait suite à la communication du 2 décembre 2020 annonçant la réception de 2,2 milliards d'euros issus de la décision favorable du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien litige fiscal.

Pour le lancement de ce programme d'actionnariat salarié, Stéphane Richard, PDG d'Orange, a déclaré : "Together 2021 constitue une nouvelle étape pour atteindre l'objectif de 10% d'actionnariat salarié à terme et associer toujours plus étroitement les salariés à l'évolution du Groupe et à ses perspectives".

Together 2021 est proposé aux 140.000 salariés éligibles des entités françaises et internationales adhérentes au Plan d'Epargne Groupe (PEG) ou du Plan d'Epargne Groupe International (PEGI), ainsi qu'aux 45.000 retraités détenant des avoirs dans le PEG. Cette opération portera sur un plafond maximum de souscriptions d'une valeur de 260 millions d'euros (exprimés en prix de l'action avant décote de 30%). Elle sera réalisée par une cession d'actions existantes qui seront rachetées préalablement par Orange dans le cadre de son programme de rachat.

Le prix de souscription sera égal à la moyenne des cours moyens quotidiens de l'action Orange pondérés par les volumes, constatés sur le marché Euronext Paris pendant les vingt séances de bourse du 5 octobre au 1er novembre 2021 auquel sera appliqué une décote de 30%.

Les versements annuels dans le PEG ou le PEGI ne peuvent excéder le quart de la rémunération annuelle brute, sous réserve de contraintes autres résultant de la règlementation locale.

Les actions seront acquises par l'intermédiaire de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), ou au nominatif selon le cas, au sein du PEG et du PEGI, et bloquées pendant 5 ans environ, jusqu'au 1er juin 2026, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.

Deux formules sont proposées : une formule 'classique' et une formule 'garantie' sécurisant les fonds investis. En France, dans le cadre du PEG, les salariés bénéficieront d'un abondement pouvant aller jusqu'à 2.580 euros selon le montant de souscription, incluant un abondement unilatéral par Orange de 400 euros. A l'international, dans le cadre du PEGI, les salariés bénéficieront d'un abondement pouvant aller jusqu'à 2.600 euros selon le montant de souscription.

La période de réservation va du 17 au 30 septembre 2021 inclus. L'annonce du prix de souscription aura lieu le 3 novembre. La période de rétractation/souscription va du 4 au 8 novembre 2021 inclus. La livraison des actions est attendue le 1er décembre 2021. La disponibilité des parts ou des actions est fixée au 1er juin 2026. Ces dates sont indicatives.